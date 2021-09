Business news: China Strategic venderà quota 1,37 per cento in società del gruppo Evergrande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- China Strategic, società finanziaria con sede a Hong Kong, intende vendere la partecipazione dell'1,37 per cento in China Evergrande New Energy Vehicle Group, un'unità di Evergrande, il colosso cinese dello sviluppo immobiliare pesantemente indebitato. Lo ha reso noto China Strategic in una comunicazione alla Borsa di Hong Kong, precisando che la cessione riguarda circa 133,6 milioni di azioni. China Strategic ha fatto sapere di essere disposta a vendere con uno sconto del 20 per cento sul prezzo medio di chiusura delle azioni di China Evergrande New Energy Vehicle Group degli ultimi cinque giorni, di circa 2,76 dollari hongkonghesi (0,35 dollari Usa) per azione. Il titolo è sceso di oltre il 90 per cento quest'anno a causa dei timori sui mercati globali, dal momento che i 305 miliardi di dollari di debito della società madre potrebbero innescare perdite diffuse nel sistema finanziario cinese in caso di collasso. "La società ha acquisito le azioni di Evergrande Vehicle a scopo di investimento. Considerando le recenti fluttuazioni dei prezzi delle azioni Evergrande Vehicle, il consiglio ha deciso di ristrutturare il proprio portafoglio di investimenti e di consolidare la posizione finanziaria e di cassa del gruppo", ha spiegato China Strategic. (Cip)