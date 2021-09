© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma di Azione, in un tweet risponde a Matteo Salvini, leader della Lega. "Maschio, qui sono 341 giorni che andiamo in ogni quartiere di Roma. Tu ci vieni da due settimane a prendere in giro i romani. E infatti la piazza è vuota. Vuoi un bel confronto tu, Michetti e Durigon. Dove vuoi. Ve 'carico' tutti e tre, in serenità", conclude. (Rer)