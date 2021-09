Roma 2021: Michetti, con Salvini riprendiamo Campidoglio e rilanciamo periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il segretario della Lega Matteo Salvini abbiamo parlato tanto delle periferie perché è da qui che riparte Roma e abbiamo deciso che la prima cosa che faremo è istituire l'assessore alla periferie e la sede sarà nel quartiere delle Torri". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, in occasione della chiusura della campagna elettorale dei candidati della Lega alle elezioni amministrative di Roma 2021 a Tor Bella Monaca. Poi riferendosi al Movimento5 stelle, Michetti ha aggiunto: "Loro hanno il potere di fare le cose ma non fanno nulla - ha proseguito Michetti -. L'unica cosa che fanno invece è dire no a tutto, come hanno fatto con le Olimpiadi. Con un grande capitano come Matteo Salvini, persona seria, ridaremo a Roma ciò che merita. Abbiamo bisogno di voi. Andiamo a riprenderci il Campidoglio". (Rer)