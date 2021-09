Difesa: Guerini, Difesa Servizi strumento indispensabile a disposizione delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dieci anni dalla sua istituzione Difesa Servizi S.p.A. ha presentato la sua nuova veste grafica, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha voluto rivolgere i suoi auguri alla società in un video messaggio: “Conto di recuperare questa possibilità di incontro con voi in occasione dei festeggiamenti del primo decennale di attività di Difesa Servizi. Sarà l'occasione per ripercorrere la strada che si è fatta in questi anni. Una strada importante, che ha testimoniato la bontà della scelta di creare questa società in House, che si è da subito affermata come uno strumento indispensabile a disposizione delle Forze armate, in grado di raggiungere obiettivi significativi in termini di riqualificazione e valorizzazione di asset della Difesa", ha detto. "Una grande dose di innovazione unita a una forte concretezza, questa la formula del successo: complimenti alla Governance di Difesa Servizi per i risultati fin qui conseguiti, insieme all’augurio di affrontare le nuove sfide del futuro con la medesima ambizione ha dichiarato annunciando le celebrazioni per il decennale della Società", ha aggiunto. (segue) (Com)