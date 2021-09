Difesa: Guerini, Difesa Servizi strumento indispensabile a disposizione delle Forze armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella storica sala squartatori dell’arsenale della Marina militare, intervistato da Mariarita Grieco - caporedattore e conduttrice del Tg2- l’amministratore delegato Fausto Recchia ha raccontato i dieci anni di attività della Società in house del Ministero della Difesa, i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri raccontando la nuova identità grafica: ”Dopo dieci anni, siamo arrivati in una nuova fase, quella della maturità. Siamo di fatto ad un giro di boa e abbiamo pensato che la nostra società meritasse anche una nuova veste grafica. Quello che vedete oggi è il nostro nuovo 'segno'. La nuova grafica rappresenta la nostra ispirazione, se è vero che svolgiamo ogni giorno un'attività prettamente commerciale, la nostra filosofia è quella di muoverci sempre nell'ambito dell'istituzionalità". Il logo è accompagnato anche da un motto, il 'pay off' “Generiamo valore'. "Questo è un messaggio nel quale ci troviamo appieno, - ha concluso Recchia - Generare è quello che facciamo ogni giorno, mentre il valore è quello della difesa in sé e di tutte le nostre forze armate". (segue) (Com)