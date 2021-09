Lavoro: Meloni, bene tornare in presenza, soprattutto per il pubblico impiego

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornare al lavoro in presenza "penso che sia una cosa intelligente, soprattutto per il pubblico impiego. Prima si ritorna a configurare la presenza fisica delle istituzioni e della burocrazia, e più è facile dire che bisogna mettercela tutta per ripartire". Lo ha detto la presidente di Fatelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine dell'evento "L'Italia del riscatto" organizzato per supportare la candidatura di Luca Bernardo a candidato sindaco del centrodestra. “Macron mentre annunciava un nuovo lockdown – ha proseguito Meloni - disse che gli edifici pubblici sarebbero stati aperti, l'ho trovato un segnale molto bello di presenza delle istituzioni e dello stato. Noi non l'abbiamo fatto”. (Rem)