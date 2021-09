Roma 2021: candidati sindaco firmano protocollo contro mafie di Avviso pubblico e Associazione daSud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un primo importante segnale contro le mafie, la criminalità e la corruzione nella Capitale. Si è svolta oggi a Roma, negli spazi di Àp - Accademia popolare dell'antimafia e dei diritti di Cinecittà-Don Bosco, la sottoscrizione del protocollo in dieci punti "Roma Senza Mafie". A siglare il documento programmatico, redatto e promosso dalle associazioni antimafia daSud e Avviso pubblico, sono stati nel corso della giornata Roberto Gualtieri (centro sinistra), Virginia Raggi (M5s), Monica Lozzi (Revoluzione civica), Margherita Corrado (Attiva Roma) e Maurizio Regosa, delegato di Fabrizio Marrazzo (Partito Gay). Al protocollo ha comunicato adesione anche Carlo Calenda (Lista Civica) che però non ha preso parte alla sottoscrizione. (segue) (Com)