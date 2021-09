Roma 2021: candidati sindaco firmano protocollo contro mafie di Avviso pubblico e Associazione daSud (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'appello lanciato da Avviso pubblico e dall'Associazione daSud - dichiara Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso pubblico - è un richiamo all'esercizio di una politica credibile e responsabile, che pratica e non predica la legalità e la trasparenza. Gli impegni che abbiamo elencato rappresentano una serie di buone pratiche che altri Comuni italiani hanno già messo in atto. L'auspicio è che il nuovo Sindaco di Roma Capitale ponga al centro della sua agenda politica la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione. Dove c'è legalità, controllo, rispetto delle regole e delle persone, lì si genera sviluppo sociale ed economico". "Non solo promesse simboliche - si legge nella nota - ma impegni concreti e verificabili. Come l'obbligo di istituire una commissione comunale antimafia permanente con compiti di inchiesta e vigilanza e di un comitato sulla legalità con funzioni consultive e propositive, anche capace di favorire il dialogo tra istituzioni, enti e associazioni; l'immediata applicazione della delibera comunale del 2018 sul regolamento dei beni confiscati; l'obbligo di richiesta di informazioni alla prefettura per tutti gli appalti anche inferiori alla soglia attualmente prevista dal codice degli appalti e da estendere anche alle aziende in subappalto; l'istituzione di un ufficio antiriciclaggio; l'utilizzo dei 'Patti di integrità' in materia di contratti pubblici; mappatura, in materia di gioco d'azzardo, dei luoghi sensibili in vista dell'entrata in vigore del "distanziometro"; presentazione di un piano con finanziamenti ad hoc per il contrasto della dispersione scolastica", conclude la nota. (Com)