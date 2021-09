© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, domenica 26 settembre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 10, Comune di Volvera, l’assessore al Bilancio partecipa alla XXV Rievocazione Storica della Battaglia della Marsaglia nel suo 328° Anniversarioore 11,30, Genola (CN) l’assessore all’Agricoltura partecipa ai festeggiamenti per i 50 anni dalla fondazione del Caseificio Alberti (Rpi)