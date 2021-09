Roma 2021: Gualtieri firma protocollo contro mafie, "lotta a criminalità sarà priorità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra a sindaco a Roma, ha sottoscritto il protocollo Antimafia redatto dall’Associazione daSud e Avviso Pubblico. "Come abbiamo sottolineato nel nostro programma le organizzazioni criminali, purtroppo ben radicate a Roma, si fanno forza dell'impatto economico e sociale della pandemia. Per questo, il contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata deve essere, oggi più che mai, al centro dell'impegno di chi si candida a governare Roma", dichiara a margine della firma del protocollo. "Adotteremo un Piano d’azione per l’Economia libera dalle mafie - prosegue Gualtieri - che affianchi all'azione repressiva della magistratura e delle forze dell'ordine politiche sociali attive che proteggano i deboli e favoriscano lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle nostre comunità. Faremo inoltre della collaborazione con tutte le realtà antimafia, tra cui proprio l’Associazione daSud e Libera di Don Ciotti, della città un punto di forza della nostra azione di governo". (Rer)