Roma 2021: Salvini, periferie dimenticate da Raggi e sinistra, per noi sono centro

- Arrivando ad un appuntamento elettorale a Tor Bella Monaca, Roma, il leader della Lega Matteo Salvini ha detto: "Per me è motivo di orgoglio che in questo sabato pomeriggio ci sia tanta bella gente in una delle periferie dimenticate da Raggi e dalle sinistra in questi anni". "Abbiamo scelto questa piazza per dare voce alle migliaia di famiglie per bene. Tor Bella Monaca - ha aggiunto - non è solo spaccio, degrado, delinquenza e occupazione abusiva. Quindi mentre altri sfilano in centro e penso a Raggi, Gualtieri, Calenda noi abbiamo fatto questa scelta a Roma e a Milano, chiudere in una delle periferie dimenticate. Per noi Tor Bella Monaca come Corviale come Primavalle Settecamini è il centro". Meloni ha scelto piazza del Popolo per chiudere? "Il mio avversario è a sinistra e a Roma è il Pd, è il Pd in Regione in Zingaretti, è Raggi, Grillo e quindi vogliamo dare speranza lavoro e prospettiva. Faremo iniziative comuni sia a Roma e Milano".(Rer)