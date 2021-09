Roma 2021: Baldassarre (Lega), affoga nel pattume, Tor Bella Monaca sarà simbolo di rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ridare un volto “a questa Roma senza identità” partendo proprio dalle periferie, dopo “cinque anni di nubifragio grillino che si è abbattuto sulla città“. È un programma ambizioso quello che Simona Baldassarre, eurodeputata della Lega e candidata al Comune di Roma, ha illustrato in una intervista esclusiva per RomaLife. “Dopo 5 anni di cura a 5 stelle, Roma è per caso all’altezza delle Grandi capitale Europee? A me non sembra- dichiara Baldassare - Ora, in campagna elettorale la sindaca continua a paragonare la città ad una Ferrari, ma la realtà è che la giunta pentastellata ha ridotto la Capitale ad una versione tarocca del bolide di Maranello, in plastica e con propulsione a pedali”. “Non che le alternative siano meglio- aggiunge parlando degli avversari del sindaco uscente Raggi - Da un lato, che Dio ci scampi da un’accoppiata Zingaretti-Gualtieri, con quest’ultimo che da ministro dell’Economia si scordò di inserire Roma nel PNRR, dall’altra un candidato come Calenda che solo qualche anno fa dichiarava “se mi candidassi per fare il sindaco di Roma sarei un cialtrone”. Lungi da noi voler smentirlo. Noi proponiamo una persona seria come Michetti e una squadra pronta per far tornare Roma al posto che le compete”. Parlando di Michetti spiega: “ Per Michetti parla il suo curriculum e la sua esperienza. Una persona competente, un professionista stimato, civico senza etichette, ma che porta come bagaglio il suo lavoro, la sua professione, i suoi fatti e la sua onestà. Sa, siamo abituati ai politici che in campagna elettorale fanno promesse inarrivabili, con programmi bellissimi che non sanno come implementare. Ebbene, Enrico è un uomo che le cose le fa, che risolve i problemi e che realizza ciò che promette. Ricorda quando anche la Raggi gridava in piazza ‘Onestà, onestà’, ecco, Enrico non è solo onesto ma è anche competente. Infine, è anche una persona capace di andare oltre gli steccati. I suoi meriti sono riconosciuti anche a sinistra, altrimenti non sarebbe stato proprio l’ex Premier Paolo Gentiloni a proporre al Presidente della Repubblica la sua nomina a Cavaliere del Lavoro”. (segue) (Ren)