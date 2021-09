Roma 2021: Baldassarre (Lega), affoga nel pattume, Tor Bella Monaca sarà simbolo di rinascita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda relativa alla chiusura della campagna elettorale della Lega nel quartiere di Tor Bella Monaca insieme al segretario Matteo Salvini afferma: “Tor Bella Monaca è un quartiere completamente abbandonato a se stesso, simbolo del mancato interesse verso le periferie della Giunta M5S. Virginia Raggi, in campagna elettorale da molto più tempo di tutti gli altri, in questo quartiere si reca principalmente per tagliare nastri e presentare nuovi bus. Noi concludiamo qui la nostra campagna ma non certamente perché diventi uno sterile spot. La nostra ultima tappa elettorale sarà quella dalla quale ricominceremo per dare un volto nuovo a questa Roma senza identità. Sociale, mobilità, rigenerazione urbana, cultura. Da qui si deve ripartire. Queste saranno le priorità. Il quartiere delle Torri sarà il simbolo della rinascita, non più dello spaccio e del degrado”. Sui trasporti spiega: “C’è bisogno di rilanciare un ATAC pubblica, al servizio del cittadino, pensando anche a possibili collaborazioni, partecipazioni o sinergie industriali di settore per servire tutta la città. Serve aumentare le vetture, garantendo una cultura della puntualità e dell’affidabilità; facilitare l’acquisto del titolo di viaggio attraverso smartphone; sanificare e climatizzare meglio le vetture. Sulle strade vogliamo un investimento importante, su 5 anni, per recuperare molti chilometri della città ormai inagibili a causa delle buche. Infine, abbiamo l’obiettivo di ampliare il numero dei parcheggi e regolare, finalmente, l’uso dei monopattini elettrici”, conclude. (Ren)