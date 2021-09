Libia: presidente parlamento Saleh mantiene riserbo su candidatura a presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, ha dichiarato oggi che la sua eventuale candidatura alle elezioni presidenziali in Libia previste il 24 dicembre sarà annunciata a tempo debito. In un'intervista all'emittente con sede ad Amman "218 tv", Saleh ha affermato: "Non posso dire nulla sulla corsa per la presidenza fino a quando non si apriranno le candidatura. Prima di ciò, dichiarare la mia candidatura non è appropriato". Nella fase post elettorale, la Camera dei rappresentanti consegnerà il potere non appena sarà eletto il nuovo parlamento, ha assicurato Saleh. Il presidente del parlamento ha sottolineato, inoltre, la necessità di tenere elezioni. "Non vediamo alcuna soluzione in Libia se non attraverso le elezioni e temo che ostacolarle porterà a gravi conseguenze e al caos", ha concluso Saleh. Lo scorso 22 settembre, il portavoce della Camera dei rappresentanti della Libia, Abdullah Blehiq, ha negato le informazioni circa la presunta richiesta di congedo per tre mesi del presidente del parlamento Saleh per prepararsi alle elezioni presidenziali. (Lit)