Lega: Salvini, nessuna divisione, abbiamo ottenuto impegno a non aumentare l'Imu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La separazione interna alla Lega? "È nella vostra testa e, ad esempio, questa settimana grazie alla Lega, dal primo dei sindaci al primo dei ministri, sono stati ottenuti il no di Draghi a nuove tasse e tre miliardi di euro per tagliare le bollette di luce e gas. Abbiamo ottenuto l'impegno a non aumentare l'Imu. Questa è la Lega, che piaccia o no: c'è una Lega che è dentro questo governo per stoppare la voglia di aumentare le tasse della sinistra". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento a Tor Bella Monaca, Roma.(Rer)