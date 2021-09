Milano: scontri tra Polizia e manifestanti No green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scontri tra Polizia e manifestanti No green pass che a Milano hanno indetto la tradizionale manifestazione non autorizzata del sabato. I manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone di Polizia per raggiungere piazza del Duomo dove è in corso un comizio del presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo. La Polizia, a quel punto, ha reagito con una carica di alleggerimento. (segue) (Rem)