Roma: intervento riqualificazione Mura aureliane, soccorsa in stato confusionale 42enne straniera

- È di questa mattina l'intervento della Polizia locale per il ripristino del decoro urbano e per la riqualificazione dell'area verde a ridosso delle mura Aureliane, in viale Pretoriano. Sul posto, oltre alle pattuglia del I gruppo "Ex Trevi" e delle unità del Nae (Nucleo assistenza emarginati), personale del decoro urbano, che ha provveduto con le opere di pulizia e di rimozione dei rifiuti. Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno trovato una donna di origine nigeriana di 42 anni senza fissa dimora che si aggirava in stato confusionale; questa è stata affidata a personale medico per l'assistenza necessaria.(Rer)