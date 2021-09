Usa-Italia: New York, Di Maio partecipa a festa di San Gennaro a Little Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, si è recato in visita a Little Italy, a New York, per partecipare alla festa in onore di San Gennaro, patrono di Napoli. Lo ha fatto sapere lo stesso titolare della Farnesina su Facebook. "A Little Italy di New York la comunità italiana ogni anno organizza una grande festa in onore di San Gennaro, patrono di Napoli. Un posto pieno di tradizioni, di tipicità italiane, di eccellenze Made in Italy. E ovviamente non poteva mancare la pizza napoletana. È sempre una garanzia", ha scritto Di Maio. (Res)