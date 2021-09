© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono segretario della Lega, non mi iscrivo a partiti che non esistono. E ragiono sul settembre 2021: il 2023 è lontano, ne riparleremo nel 2023". Lo ha detto, arrivando ad un evento elettorale a Tor Bella Monaca, a Roma, il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito ad un eventuale partito di Mario Draghi. (Rer)