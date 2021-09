Viminale: Lamorgese partecipa a riunione Med-5, ribadito approccio comune su migranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo - è stato ribadito nel documento dei Med-5 - la politica migratoria dell’Unione europea deve essere adeguatamente finanziata per affrontare in modo proporzionato tutte le rotte dirette verso la Ue, in modo che si possano sviluppare progetti finalizzati a rafforzare le capacità operative e istituzionali sia degli Stati membri sia dei Paesi di origine e di transito dei flussi nella lotta contro l’immigrazione irregolare e il traffico di esseri umani. “Con gli altri ministri dei Paesi mediterranei - ha aggiunto la responsabile del Viminale - abbiamo condiviso la necessità e l’urgenza di una politica europea che sappia garantire adeguate e ambiziose risorse finanziarie ai piani di partenariato strategico con i Paesi terzi che dovranno sempre essere ispirati a principi di concretezza e di operatività”. I Paesi mediterranei sottolineano anche come l’azione di prevenzione della Ue debba essere migliorata, come dimostra l’aumento del numero degli arrivi irregolari nell’Unione attraverso le frontiere dei Paesi Med-5, in particolare via mare. Questi arrivi, riguardanti persone aventi o meno diritto alla protezione internazionale, generano comunque movimenti secondari crescenti, sovraccaricando i sistemi di asilo, di accoglienza e di rimpatrio e, soprattutto, la tragica perdita di vite umane. (segue) (Com)