Viminale: Lamorgese partecipa a riunione Med-5, ribadito approccio comune su migranti (3)

- Viene così confermato l’impegno dei Paesi Med-5 finalizzato a controllare efficacemente le frontiere esterne, in linea con gli obblighi internazionali previsti, e viene ribadita la necessità di un coinvolgimento europeo comune nei rimpatri e di un ruolo attivo delle agenzie della Ue nella dimensione esterna. Sulla specificità delle frontiere marittime, viene inoltre sottolineato che gli sbarchi collegati a operazioni di ricerca e soccorso (Sar) non implicano un controllo carente delle frontiere esterne dell’Unione ma piuttosto l’adempimento degli obblighi internazionali. Questi eventi - è stato ribadito nel documento del Med-5 - dovrebbero essere considerati come una vera e propria responsabilità della Ue, prevedendo regole specifiche per le persone sbarcate nel Patto europeo per la migrazione e l’asilo. “In questa cornice - ha spiegato il ministro Lamorgese - l’Italia mantiene sempre una posizione dialogante e costruttiva per garantire che venga raggiunto l’imprescindibile punto di equilibrio, tra responsabilità e solidarietà, in assenza del quale la politica europea per la gestione dei flussi migratori non potrà avere un futuro”. (Com)