Grecia: stampa, premier Mitsotakis a caccia di investimenti nei colloqui a New York

- Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha avuto diversi incontri a New York, dove ha partecipato alla 76ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel corso dei quali ha invitato investitori istituzionali e imprenditori della diaspora greca ad investire nel Paese. Il ritorno alla crescita della Grecia e le riforme già attuate sono stati i punti chiave messi in risalto da Mitsotakis nei suoi colloqui, riporta l'agenzia di stampa "Ana-Mpa". Nei colloqui con il presidente di Microsoft Brad Smith e l'amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla e membri della comunità greca di New York, Mitsotakis ha sottolineato che la Grecia è molto più forte ora che nell'ultimo decennio. Un trend di crescita al rialzo previsto intorno al 5,9 per cento nel 2021 ma che potrebbe essere più alto, ha ricordato Mitsotakis durante gli incontri. Tra le questioni che ha rimarcato sia nel suo discorso davanti all'Assemblea generale che durante gli incontro con gli investitori, le iniziative per frenare il forte aumento delle bollette elettriche, che richiede anche una risposta europea ed incentivi per mantenere "una generazione più giovane molto istruita" in Grecia, invertendo la tendenza sulla fuga di cervelli dell'ultimo decennio e le misure per affrontare il cambiamento climatico. (Gra)