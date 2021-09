Lavoro: M5s, introdurre subito salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro alla Camera segnalano che "oltre 2 milioni di lavoratori prendono 6 euro lordi all'ora. Il dato fornito oggi dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, durante un evento della Cgil rende bene l'idea del perché è urgente introdurre anche in Italia il salario minimo. È dal 2013 che il M5s lo propone - continuano i parlamentari in una nota -, tanto da averlo inserito nel primo disegno di legge sul reddito di cittadinanza. Se adesso anche altre forze politiche hanno capito l'importanza dell'argomento ben venga. Noi ci siamo". Gli esponenti del M5s aggiungono: "La nostra proposta rafforza la contrattazione collettiva 'sana', obiettivo da raggiungere anche attraverso l'approvazione di una legge sulla rappresentanza sindacale su cui stiamo lavorando in commissione alla Camera. Il salario minimo - ricordano - è una misura determinante per giovani e donne, che più di tutti hanno pagato gli effetti economici della pandemia. Esiste in 21 Stati membri dell'Ue su 27 e come dimostrano alcuni studi, per esempio quello del dipartimento di Economia dell'università di Harvard sulla Germania, non causa perdita occupazionale e si accompagna alla crescita di posti ben pagati, incrementando i consumi e sostenendo la domanda interna". I rappresentanti pentastellati concludono: "Con il Paese che sta ripartendo mettere al primo posto l'allargamento dei diritti dei lavoratori, a cominciare proprio da quello a una giusta retribuzione, è per noi un obiettivo imprescindibile". (Com)