Taiwan: Eric Chu Li-lun eletto nuovo leader del Kuomintang

- Eric Chu Li-lun, ex sindaco di Nuova Taipei, è stato eletto nuovo leader del Kuomintang, il partito conservatore di Taiwan, con 85.164 voti a favore, ovvero il 46 percento dei 187.999 delegati che si sono espressi. Lo rende noto l’agenzia di stampa nazionale di Taiwan "Cna". “La maggioranza del partito mi ha dato l'opportunità di essere il nuovo allenatore e mi impegnerò affinché ogni giocatore della squadra ottenga le migliori prestazioni", ha detto Chu commentando la vittoria in conferenza stampa a Taipei. Chu ha inoltre invocato l'unità all'interno della forza politica per sconfiggere il Partito democratico progressista (Pdp), attualmente al potere con la presidente Tsai Ing-wen, in occasione delle prossime elezioni. Il presidente della Sun Yat-sen School Chang Ya-chung, 66 anni, si è posizionato secondo con 60.632 voti, seguito dal presidente uscente Johnny Chiang, 49 anni, con 35.090 voti, e dall'ex magistrato della contea di Changhua Cho Po-yuan con 5.133 voti. (Cip)