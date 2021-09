Russia: Putin, elezioni Duma trasparenti e con grande affluenza alle urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni per il rinnovo della Duma di Stato (Camera bassa del Parlamento della Federazione Russa) sono state "trasparenti, legali e con un'alta affluenza alle urne". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante l'incontro avuto oggi con i leader dei gruppi parlamentari alla Duma di Stato, occasione in cui Putin ha ringraziato i cittadini russi per aver preso parte al processo elettorale. "Le elezioni stesse sono state aperte, in stretta osservanza della legge e con un'alta affluenza", ha detto Putin, aggiungendo che oltre la metà degli elettori del Paese ha espresso il proprio voto. Putin ha proseguito congratulandosi con il partito al governo Russia Unita per la sua "clamorosa vittoria", affermando che il partito "ha dimostrato di restare leader" nel gradimento degli elettori. Il capo di Stato ha anche osservato che per la prima volta dal 1999 la Camera bassa russa ha cinque partiti al suo interno, aggiungendo che ha mostrato che qualsiasi fazione politica ha l'opportunità di far sentire la propria voce. Le elezioni parlamentari in Russia si sono tenute dal 17 al 19 settembre, per l'elezione dei 450 deputati della Duma di Stato. In base al risultato del voto, il partito di governo, Russia Unita, riceve alla Duma di 324 seggi su 450 e mantiene la maggioranza costituzionale (343 nelle precedenti elezioni). Il Partito comunista ottiene 57 seggi a fronte dei precedenti 42, Una Russia giusta - Per la verità ne ottiene 27 (23 nella precedente legislatura), il Partito liberaldemocratico 21 (previamente 39), Gente nuova fa il proprio debutto alla Duma con 13 seggi. (Rum)