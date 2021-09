Covid: Iss, per over 80 non vaccinati rischio decesso 14 volte maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto concerne i decessi negli over 80, "si osserva che negli ultimi 30 giorni il tasso di ricoveri in terapia intensiva dei vaccinati con ciclo completo è ben undici volte più basso dei non vaccinati (1,4 vs 15,5 per 100.000 abitanti), mentre il tasso di decesso è quattordici volte più alto nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo (119,2 vs 8,7 per 100.000 abitanti)". E' quanto si legge nel bollettino della sorveglianza integrata dell'Istituto superiore di sanità (Iss), datato al 22 settembre. (Rin)