Roma 2021: Ronzi-Scarnera (CC), costruire una città veramente di tutti e per ognuno

- "L'arcobaleno, che da sempre accompagna la nostra comunità, rappresenta ormai un desiderio di futuro trasversale, il sogno, la speranza. Tutti i romani vogliono che su Roma torni a splendere l'Arcobaleno sugli eventi, sul turismo, sulle attività commerciali, sulla sicurezza, sui trasporti e sui servizi sociali". Così in una nota Flavio Ronzi ed Annalisa Scarnera, candidati all'Assemblea capitolina per Calenda sindaco. "Dobbiamo ricreare il rapporto di fiducia fra i cittadini e i loro rappresentanti - aggiungono - unire il filo della collaborazione per costruire una città veramente di tutti e per ognuno. Siamo profondamente convinti che una Roma più aperta, inclusiva e colorata ma non imbrattata, sia anche e soprattutto il sogno di tutti i bambini, della comunità lgbtqi+ e di tutti i cittadini romani. Tornare a vivere le nostre strade come ieri, quando questa campagna è partita dal palco posizionato idealmente nella GayStreet romana e che per tutta la settimana colorerà la Città ed i Social Network, uniti in un abbraccio ideale fatto di colori e calori", concludono.(Com)