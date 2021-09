Covid: Iss, da inizio agosto con vaccino forte diminuzione incidenza in fascia 12-19 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte della crescita dell'incidenza rilevata ad inizio luglio in tutte le fasce di età, a partire da inizio agosto si è osservata una forte diminuzione dell'incidenza nella fascia 12-19 anni e una diminuzione meno marcata dell'incidenza negli over 20. E' quanto si legge nel bollettino della sorveglianza integrata dell'Istituto superiore di sanità (Iss), datato al 22 settembre, sul Covid-19. Per la popolazione con età inferiore ai 12 anni, attualmente non eleggibile per la vaccinazione - continua il documento - l’incidenza ha iniziato a diminuire solo a partire da fine agosto. (Rin)