Tunisia: Covid, Italia dona altri 20 mila litri di ossigeno

- La Tunisia ha ricevuto oggi 20.000 litri di ossigeno donati dal gruppo italiano San Donato e dal suo vicepresidente Kamel Ghribi. Lo rende noto l'ambasciata d'Italia a Tunisi su Twitter. All'arrivo del carico hanno presenziato l'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara, e il consigliere per la sicurezza nazionale, Abderraouf Atallah. Grazie "allo splendido ponte della solidarietà", negli ultimi due mesi sono stati portati in Tunisia 200.000 litri di ossigeno per aiutare il Paese ad affrontare la pandemia", evidenzia l'ambasciata. (Tut)