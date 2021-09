Roma 2021: Raggi, Marino ha dimostrato coraggio, pugnalato alle spalle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex sindaco di Roma "Ignazio Marino ha dimostrato di essere una persona coraggiosa e sicuramente libera dichiarando cose che altri non avrebbero detto. Lui fu sostanzialmente pugnalato dai suoi consiglieri, che invece di metterci la faccia in Aula con una mozione di sfiducia, che è prevista dal regolamento, hanno preferito fare le cose quasi da congiurati all'interno di uno studio notarile. Ritengo che quello sia stato uno dei momenti più bassi della democrazia capitolina in questi ultimi anni". Lo ha detto la sindaca uscente di Roma del M5s, Virginia Raggi, a margine della firma del protocollo Roma senza mafie realizzato dalle associazioni Dasud e Avviso pubblico, commentando il messaggio di ieri sui social di Ignazio Marino.(Rer)