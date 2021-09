Covid: Iss, lenta diminuzione di casi notificati tra operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Analizzando l’andamento dei casi diagnosticati fra gli operatori sanitari, si rileva un lieve aumento in corrispondenza dell’aumento del numero dei casi nella restante popolazione ad inizio luglio. Mentre il numero di casi diagnosticati nella popolazione è in forte diminuzione dalla seconda metà di agosto, il numero di casi notificati fra gli operatori sanitari sta diminuendo più lentamente (358 vs 380 della settimana precedente) ed è ora pari al 2,1 per cento rispetto al resto della popolazione. E' quanto si legge nel bollettino della sorveglianza integrata dell'Istituto superiore di sanità (Iss), datato al 22 settembre, sul Covid-19. (Rin)