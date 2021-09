Calcio: domani all'Olimpico il derby capitolino, le indicazioni della Questura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del derby capitolino, che si disputerà allo stadio Olimpico domani alle ore 18, per consentire un rapido e sicuro accesso all'impianto sportivo, la Questura di Roma raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi ai varchi di controllo, muniti, laddove possibile, delle versioni digitali del biglietto e della prevista documentazione introdotta dalle norme anti Covid-19. Per garantire un accesso più sicuro, evitando quindi assembramenti nelle vicinanze dei varchi d'accesso, i tifosi sono invitati a seguire le indicazioni presenti sul biglietto, dettate al fine di scaglionare gli ingressi alla struttura. Si vorrà seguire la stessa logica per avvicinarsi ai "prefiltraggi". I supporters laziali, muniti del biglietto della Tribuna Tevere, potranno accedere prevalentemente dal varco di piazza Dodi per assicurare la differenziazione di afflusso. Si raccomanda, infine, a tutti i tifosi di rispettare l'ormai consolidata divisione dei parcheggi: piazzale Clodio per i romanisti e l'area di XVII Olimpiade per i laziali. (Rer)