Roma 2021: Raggi, da Gualtieri finte scuse a Marino, ricandida accoltellatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri "pur chiedendo formalmente scusa all'ex sindaco Marino, ha poi però ricandidato all'interno della lista che lo appoggia ben nove dei suoi accoltellatori. È evidente che le scuse erano solo di facciata". Lo ha detto la sindaca di Roma uscente del M5s, Virginia Raggi, a margine della firma del protocollo per il contrasto alle mafie. "È altrettanto evidente - ha aggiunto -, visto che gli accoltellatori di Marino hanno fatto anche carriera nel Pd, che di fatto il partito continuerà a operare come ha sempre fatto: nelle segrete stanze e utilizzando il sindaco un po' come un fantoccio, pronti eventualmente a farlo fuori di nuovo qualora non dovesse seguire gli ordini di scuderia. Direi che è piuttosto preoccupante". (Rer)