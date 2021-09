Pd: Borghi nominato commissario provincia Benevento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ha nominato Enrico Borghi, deputato, responsabile Politiche per la sicurezza della segreteria nazionale Pd e membro del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), commissario del Partito democratico della provincia di Benevento. E' quanto si legge in una nota del Pd. A seguito delle misure cautelari cui è stato sottoposto, Carmine Valentino, oltre a dimettersi dalla carica di segretario provinciale, si è sospeso dal Partito democratico. (Com)