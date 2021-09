Cannabis: Furfaro (Pd), governo intervenga a tutela democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Marco Furfaro, della direzione nazionale del Partito democratico, "sarebbe gravissimo se un referendum saltasse a causa della burocrazia e per l'inadempienza dei comuni. Oltre 500 mila cittadini hanno sottoscritto, nelle forme e nei tempi dettati dalla legge, il referendum sulla cannabis - si legge in una nota - . Una partecipazione straordinaria, emblema di un protagonismo della società civile che non può essere oggi tradito da problemi burocratici o da comuni che non rispettano quanto previsto dalla legge. Il governo intervenga - e i partiti si facciano sentire per tutelare i diritti fondamentali dei cittadini - per assicurare che i certificati richiesti vengano rilasciati in tempo utile o trovando comunque le forme per mettere in sicurezza il referendum e il diritto sacrosanto dei cittadini di veder rispettata la propria volontà popolare dalle istituzioni". (Com)