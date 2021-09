Covid: Tajani, condivido appello artisti, anche eventi devono ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il green pass è uno strumento utile per far ripartire gli eventi e oggi a Roma rispondiamo all'appello degli artisti in difficoltà che da troppo tempo non possono fare spettacoli. Lo scrive sui social Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. "Oggi a Roma con Gigi D'Alessio e tanti amici che sostengono i candidati di Forza Italia. Rispondiamo all'appello degli artisti in difficoltà che da troppo tempo non possono fare spettacoli. Il green pass è uno strumento utile per far ripartire gli eventi. Sono vicino a Gigi che da solo ha oltre 400 persone che lavorano per lui durante i concerti. Persone e famiglie intere che sono rimaste senza lavoro. Tutto il mio sostegno al mondo dello spettacolo e della musica", scrive Tajani. "Con il governo Draghi e il piano vaccinazioni di Forza Italia stiamo raggiungendo l'immunità di gregge. Parlerò al presidente del Consiglio dell'appello del mondo della musica a favore delle riaperture. È giusto che anche questo settore, tra i più colpiti della pandemia, torni a respirare. Viva la musica!", ha aggiunto.(Com)