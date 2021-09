Roma 2021: Picca (Lega), in Municipio X classi e giardini scuole senza manutenzione, vergogna M5S

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo stato di abbandono in cui versano i plessi scolastici del Municipio X rappresenta uno dei fallimenti dell'amministrazione municipale 5 Stelle. Ci sono arrivate diverse segnalazioni da parte delle famiglie - e in particolare da Pierfrancesco Marchesi capogruppo uscente di Fratelli d'Italia - relative a scuole con classi e giardini nel degrado". È quanto dichiara in una nota Monica Picca, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. "La Giunta grillina del Municipio X - aggiunge - non è intervenuta per manutenere gli spazi dove i bambini trascorrono parte del loro tempo, una situazione che abbiamo più volte denunciato. Interventi assenti tanto che le associazioni di volontario o i genitori stessi dei bimbi si sono dovuti sostituire al Municipio X, come accaduto nella scuola 'Il giardino di Sara' ad Acilia. È questo è davvero inaccettabile. Ancor più grave la vicenda della scuola la 'Gabbianella al porto' ad Ostia, dove lo spazio verde del plesso è lasciato all'illegalità più totale e dove addirittura all'esterno ci sarebbero giri di prostituzione". "I 5 Stelle si nascondono dietro un dito dicendo che non ci sono i fondi per manutenere le scuole e meno male che per 5 anni hanno governato anche in Campidoglio con la sindaca Raggi. Con il centrodestra alla guida del Municipio X ci occuperemo di reperire le risorse necessarie per realizzare interventi volti alla sicurezza e al decoro delle scuole del nostro territorio".(Com)