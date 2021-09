Roma 2021: Gualtieri, Capitale è città del commercio, valorizzare economia quartieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un post su Facebook scrive: "La nostra campagna elettorale prosegue senza sosta. Questa mattina siamo stati prima nel mercato di Montespaccato con la candidata Sabrina Giuseppetti presidente Municipio XIII e insieme al candidato alle suppletive del collegio Roma 11 della Camera dei deputati Andrea Casu". "Abbiamo poi raggiunto il candidato presidente al Municipio XIV Marco Della Porta, al mercato di Selva Candida. Infine, siamo stati nel Municipio I con la candidata presidente Lorenza Bonaccorsi nel centralissimo mercato Trionfale. Roma è la città del commercio e dell’economia di prossimità - aggiunge - famosa per i suoi mercati rionali. Il peso degli affitti sempre più alti e il calo dei consumi legato al commercio online e alla pandemia stanno mettendo a rischio queste eccellenze del territorio. Dobbiamo agire subito per supportare il commercio e l’artigianato, valorizzando l’economia dei quartieri, contrastando l’abusivismo e tutelando la qualità dell’offerta nei territori, per una città dei 15 minuti davvero di prossimità. Continuiamo ad incontrare e guardare negli occhi le cittadine e i cittadini per far conoscere le nostre proposte e coinvolgerli nel cambiamento che tutti insieme metteremo in atto". (Rer)