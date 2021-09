Referendum: Billi (Lega), raccolta firme anche in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Simone Billi, unico eletto della Lega nella Circoscrizione Estero, Europa, sarà domani in Germania per incontrare la comunità italiana locale e raccogliere le firme a favore del referendum per una giustizia giusta. "Domani sarò a Francoforte, Gross Zimmern e Darmstadt per incontrare la comunità italiana locale e raccogliere le firme a favore del referendum per una giustizia giusta. Mi accompagnerà Vito Fagiolino, consigliere comunale di Gross Zimmern. Invitiamo tutti i connazionali residenti nella zona di Francoforte a partecipare, per contribuire al miglioramento della giustizia della nostra madrepatria, particolarmente importante in questo frangente, per rilanciare l'economia e la società italiana nel dopo-Covid", afferma Billi in una nota.(Com)