Armenia-Azerbaigian: a New York ministri Esteri tornano ad incontrarsi sotto mediazione Francia

- Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha incontrato il ministro degli Esteri armeno, Ararat Mirzoyan, e il ministro degli Esteri azerbaigiano, Jeyhun Bayramov, a margine dei lavori della 76ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Al centro dei colloqui, riferisce il ministero degli Affari esteri ed europei di Parigi, le modalità per ripristinare la fiducia e ridurre le tensioni tre Erevan e Baku. "Durante questi colloqui, il ministro ha esplorato, insieme ai suoi colleghi, i passi che possono essere presi per aiutare a ripristinare la fiducia e ridurre le tensioni tra Armenia e Azerbaigian", si legge nel comunicato. Come uno dei tre Paesi che co-presiedono il gruppo di Minsk dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), la Francia rimane pronta ad aiutare le due parti a ricostruire il dialogo. "Le Drian ha suggerito ai suoi colleghi che queste discussioni potrebbero continuare nelle prossime settimane, anche tra i ministri", si aggiunge nella nota. Quello di New York è stato il primo contatto a livello bilaterale di Armenia e Azerbaigian dalla fine del conflitto nel Nagorno-Karabakh, ha ricordato il ministero francese. In quanto tale, questo incontro è "un primo passo positivo e importante per ristabilire un dialogo sostanziale tra le due parti". (Frp)