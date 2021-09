Ambiente: al via primo premio letterario "Green word"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La letteratura sposa l’ambiente: nasce "Green word", il primo concorso letterario per libri di narrativa con tematiche ambientali. La prima edizione è stata presentata oggi nell’ambito della fiera Ricomincio dai libri ed è realizzata in collaborazione tra l’associazione culturale "La bottega delle parole" e il ministero della Transizione ecologica. E' quanto si legge in una nota. Il concorso vuole promuovere la contaminazione nella narrativa nazionale di temi che riguardino l’ambiente: dalla crisi climatica all’inquinamento alla tutela del patrimonio della biodiversità. L’idea è diffondere nuove narrazioni delle tematiche ambientali, coinvolgendo emotivamente, attraverso la letteratura, cittadine e i cittadini, magari non ancora sensibilizzati ai temi. Il concorso, che si apre oggi è rivolto ad autori e case editrici che potranno inviare, entro e non oltre il 25 ottobre 2021, le opere. Entro il 5 dicembre - continua la nota - saranno resi noti i nomi dei finalisti e la premiazione avverrà in una cerimonia il 16 dicembre. Tutte le informazioni sul sito www.labottegadelleparole.it. Dopo la fotografia, con il concorso per giovani promosso con Afni, il fumetto con la Bonelli editore, il cinema con la Sardinia film commission e il premio Solinas, tocca alla letteratura: l’obiettivo è che le tematiche ambientali entrino nella narrazione del quotidiano, emozionino e coinvolgano e possano essere sempre più diffuse. (Com)