Roma 2021: Raggi firma protocollo contro mafie "diversi punti già attuati"

- "Quando ho letto questo protocollo ho detto che lo avrei firmato a occhi chiusi perché almeno 5-6 punti li abbiamo già realizzati in questo primo mandato". Lo ha detto la sindaca di Roma uscente del M5s Virginia Raggi dopo la firma del protocollo Roma senza mafie realizzato dalle associazioni Da Sud e Avviso pubblico in occasione delle elezioni amministrative. "Penso al contrasto al gioco d'azzardo - ha aggiunto- ,al costituirsi parte civile nei processi contro le famiglie criminali, penso al contrasto alla mafia. Ricordiamo che sono l'unico sindaco a Roma negli ultimi 40 anni che ha avuto il coraggio ma soprattutto ha messo la faccia su azioni importanti come l'abbattimento delle villette dei Casamonica, e peraltro da allora vivo sotto scorta visto che sono stata minacciata di morte. Ho cacciato gli Spada dalle case popolari a Ostia, sono entrata a San Basilio a contrastare i clan Marando e Pupillo che stanno terrorizzando tante persone oneste e stiamo andando avanti anche a Tor Bella Monaca''. Per Raggi "la lotta alla criminalità ha rappresentato la cifra di questa consiliatura. Molti dei punti previsti dal Protocollo sono stati attuati ma credo che non ci si debba fermare, ci sono tanti altri punti da sviluppare insieme a tutti coloro che hanno fatto della lotta alla criminalità una battaglia di vita''. (Rer)