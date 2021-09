Lavoro: Tridico, idea di introdurre salario minimo non è contro il sindacato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In 24 Paesi dell'Unione europea "esiste il salario minimo. L'idea di introdurre il salario minimo non è contro il sindacato. Il salario minimo è determinante per i giovani, così come anche per le le donne". Lo ha affermato il presidente dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, Pasquale Tridico, in occasione di "Futura 2021. Partecipazione. Inclusione. Rappresentanza", evento organizzato dalla Cgil a Bologna. "Durante la pandemia - ha continuato Tridico - le categorie maggiormente vittime, più vulnerabili, sono state giovani e donne. Nella carriera lavorativa della donna, la donna con figlio rinuncia a 5 mila euro in media di stipendio rispetto a una donna che non ha avuto figli. Il gap di salario nei confronti del lavoratore maschio è crescente, e durante la pandemia i primi a perdere il lavoro sono stati appunto giovani e donne. Le vittime, quindi, di questa pandemia e dei salari bassi sono principalmente giovani e donne". Il presidente dell'Inps ha proseguito: "Sono contento che il dibattito si sia riaperto sul salario minimo anche per dare speranza a quattro milioni di lavoratori che oggi stanno sulla soglia di 9 euro lordi all'ora. Dovunque è stato introdotto, dal Regno Unito agli Stati Uniti, in Francia, persino in Cina recentemente, il salario minimo ha prodotto un incremento di benessere dei lavoratori, con migliori indicatori di qualità della vita". (Rin)