Nord Macedonia: premier Zaev, grandi opportunità per imprese grazie ad adesione alla Nato

- Si stanno aprendo grandi opportunità economiche per le imprese in Macedonia del Nord dopo l'ingresso del Paese nella Nato. Lo ha detto il primo ministro macedone, Zoran Zaev, durante la sua conferenza stampa al Centro Nato per il sostegno delle imprese. "Esiste un'ampia gamma di esigenze della Nato per le quali vengono annunciati appalti, e per una parte enorme di tali esigenze nel nostro Paese ci sono aziende che offrono quei prodotti o servizi con prezzi competitivi", ha aggiunto Zaev secondo quanto riferito in un comunicato dell'esecutivo macedone. "Si stanno aprendo enormi opportunità per le aziende del settore informatico", ha sottolineato il premier spiegando come queste società potrebbero aggiudicarsi appalti o subappalti per la realizzazione di software o altre soluzioni informatiche per aziende come "Ibm e altri giganti dell'informatica". "Siamo la Nato e ora, come parte della famiglia euro-atlantica, tutti i suoi Stati membri accettano la Repubblica di Macedonia del Nord come partner affidabile e dignitoso nella più potente alleanza militare-sicurezza del mondo e in termini di cooperazione economica a sostegno della missione dell'Alleanza", ha evidenziato Zaev. (Seb)