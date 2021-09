Egitto-Ucraina: telefonata tra presidenti Al Sisi-Zelensky, focus su economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto una telefonata dall'omologo dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Lo ha detto il portavoce della presidenza, Bassam Radi, in un comunicato stampa, sottolineando che il presidente ucraino ha auspicato di rafforzare i rapporti di cooperazione tra i due Paesi. Secondo il comunicato della presidenza egiziana, Zelensky ha elogiato il ruolo dell'Egitto a favore della stabilità e della sicurezza in Medio Oriente e nel continente africano, oltre agli sforzi dell'Egitto per fermare la minaccia dell'immigrazione illegale attraverso il proprio territorio verso l'Europa. Da parte sua, Al Sisi ha elogiato le relazioni bilaterali tra Egitto e Ucraina, sottolineando l'aspirazione a potenziarle in vari settori, in particolare le industrie alimentari, silos di grano, porti, energia e turismo, oltre a stabilire progetti d'investimento congiunto. Le parti hanno anche discusso della cooperazione in materia di sicurezza tra i due Paesi e degli sviluppi di una serie di questioni regionali e politiche di reciproco interesse, ha concluso Radi. (Cae)