Covid: sciolta task force indipendente su origine virus per conflitto d’interessi

- Il docente della Columbia University Jeffrey Sachs, presidente della commissione affiliata alla rivista scientifica “Lancet” per indagare sull’origine del coronavirus, ha annunciato di aver sciolto la task force per conflitto di interessi. Lo riporta il “Wall Street Journal”. L’esperto ha spiegato di nutrire preoccupazioni sui legami tra la commissione e la EcoHealth Alliance, organizzazione no-profit con base a New York che, secondo alcune fonti, avrebbe usato fondi federali Usa per studiare il coronavirus dei pipistrelli assieme all’Istituto di virologia di Wuhan, il laboratorio della città della Cina nel quale è scoppiata la pandemia di Covid-19. Il presidente della EcoHealth Alliance, Peter Daszak, aveva guidato la task force fino allo scorso giugno, quando si era dimesso dall’incarico. Altri membri della commissione, tuttavia, avevano collaborato ai progetti della EcoHealth. “Non voglio una task force che sia così chiaramente coinvolta in uno dei principali nodi della ricerca”, ha spiegato Sachs, che è anche direttore del Centro per lo sviluppo sostenibile della Columbia University. (segue) (Nys)