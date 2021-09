Sanità: Parente (Iv), farmacisti fondamentali per il territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Igiene e Sanità a palazzo Madama, Annamaria Parente, di Italia viva afferma: "In occasione della Giornata mondiale del farmacista, desidero ringraziare questa figura professionale fondamentale per il Servizio sanitario perché accompagna la cittadinanza nei suoi bisogni di cura e benessere’ dall'accesso a farmaci e tecnologie sanitarie sicure a consigli su stili di vita e vaccinazione fino alla corretta assunzione dei farmaci e alla vigilanza su aderenza a piani terapeutici". La parlamentare aggiunge in una nota: "Le farmacisti e i farmacisti sono stati importantissimi nel periodo Covid, sono preziosi per le problematiche del long Covid, lo saranno per il rinnovamento della medicina di prossimità e di territorio". (Com)