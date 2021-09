Brasile-Italia: Enel, Leonardo, Saipem e Tim creano Business council a Rio de Janeiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende italiane Enel Brasil, Leonardo, Saipem e Tim hanno firmato un accordo per creare il Business council Italia–Rio de Janeiro, un'iniziativa che riunisce e mira a contribuire alla realizzazione di progetti culturali, scientifici e sociali attraverso la collaborazione con la comunità imprenditoriale brasiliana locale. Lo rende noto su Twitter il consolato d'Italia a Rio. Il console generale Paolo Miraglia del Giudice è il presidente onorario dell'iniziativa e il consiglio avrà anche il sostegno dell'ambasciata d'Italia in Brasile. Tra le prime azioni in programma, eventi e seminari per promuovere il networking e l'integrazione tra i dirigenti e autorità locali. (Brb)