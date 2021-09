Varese: Villa Baragiola ospiterà la sede della protezione civile e del centro geofisico prealpino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi la Dacia del Parco di Villa Baragiola diventa base operativa del Centro Geofisico Prealpino e della Protezione Civile di Varese. La villa sarà aperta anche al pubblico per conferenze divulgative e di informazione scientifica. La villa sarà divisa quindi in due sezioni: al piano terra avranno sede i laboratori del Centro Geofisico Prealpino, mentre il primo piano sarà occupato dal nucleo operativo della protezione civile; la sala riunioni sarà invece in condivisione. Nel parco è inoltre presente una parte della stazione meteorologica del Centro Geofisico, con attrezzature atte a rilevare l'umidità dell'ambiente, le precipitazioni e una capannina per misurare gli andamenti della temperatura. Un centro multimediale sarà utilizzato per tenere attività didattiche di divulgazione rivolte alle scuole e ai cittadini. La condivisione degli spazi e la collaborazione saranno indispensabili per attivare politiche di prevenzione del rischio, osservando i modelli degli eventi attesi per organizzare le successive azioni della protezione civile.(Com)