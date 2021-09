Municipio Roma I: Ama, domani eco stazioni straordinarie per "Il tuo quartiere non è una discarica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani torna eccezionalmente, con un’appendice in I municipio, la campagna 'Il Tuo quartiere non è una discarica' la raccolta straordinaria gratuita mensile di rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio. L’appuntamento aggiuntivo, predisposto per supplire all’impossibilità domenica scorsa di allestire alcune postazioni di conferimento per la concomitanza con la Maratona di Roma, prevede l’allestimento di 2 eco-stazioni mobili rispettivamente in viale delle Terme di Traiano (fronte viale Fortunato Mizzi) e in piazza del Tempio di Diana (area parcheggio)". Lo comunica Ama in una nota. Per l’occasione, la Municipalizzata capitolina garantirà anche l’apertura dei seguenti Centri di Raccolta fissi: Bufalotta e Ateneo Salesiano (Municipio III), via Riccardo Boschiero (Municipio IX), Acilia (Municipio X), via Mattia Battistini (Municipio XIV), La Storta (Municipio – solo oli vegetali, pile e sfalci e potature). (segue) (Com)